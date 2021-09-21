В Москве пройдет фестиваль финансовой грамотности и предпринимательской культуры

МОСКВА, 21 сентября. /ТАСС/. Фестиваль финансовой грамотности и предпринимательской культуры пройдет 25 сентября в Москве. Второй год подряд мероприятие пройдет в онлайн-формате из-за эпидемиологической обстановки в городе, сообщил руководитель столичного департамента образования и науки Александр Молотков на пресс-конференции во вторник.

"Фестиваль пройдет в пятый раз. Как всегда для самых разных возрастов подготовлены мастер-классы, лекции, интеллектуальные состязания. Для ребят младшего возраста подготовлены мультики", - рассказал Молотков, добавив, что отдельная программа будет и для людей старшего возраста.

"Такое разнообразие программы и формата обеспечивает живой интерес к самой теме и фестивалю. К сожалению, у нас сохраняются все санитарные ограничения, связанные с коронавирусом, именно поэтому мероприятие пройдет в онлайне. Но нет худа без добра. Итоги прошлого года показали, что интерес к фестивальным мероприятиям в таком онлайн-формате - он возрастает ", - сказал Молотков. По его словам, в 2021 году к образовательным мероприятиям фестиваля присоединились 130 тыс. человек.

По словам руководителя ведомства, каждый год организаторы расширяют программу фестиваля. "В этом году у нас отдельный тренд - финансовая грамотность для воспитанников детских домов. Также есть отдельная программа - для людей с ограничениями по здоровью", - сказал Молотков.

Также в преддверии фестиваля резиденты бизнес-клуба "Атланты" проведут уроки по предпринимательству. "Порядка 300 предпринимателей 24 сентября проведут в школах уроки или даже, можно сказать, мастер-классы", - добавил Молотков. Предполагается, что участие в этих уроках примут 15 тыс. школьников Москвы.