Финансирование программы развития Крыма в 2022 году увеличат до почти 110 млрд рублей

СИМФЕРОПОЛЬ, 21 сентября. /ТАСС/. Финансирование государственной программы социально-экономического развития Крыма и Севастополя в 2022 году планируют увеличить с 82 до 109,5 млрд рублей, следует из пояснительной записки к проекту федерального бюджета на 2022-2024 годы, которая имеется в распоряжении ТАСС.

"Бюджетные ассигнования, предусмотренные на реализацию государственной программы "Социально-экономическое развитие Республики Крым и г. Севастополя", в 2022 году составят 109 503,8 млн рублей, в 2023 году - 156 919,4 млн рублей и в 2024 году - 106 260,4 млн рублей", - говорится в документе.

Уточняется, что ранее на 2022 год было запланировано финансирование госпрограммы в объеме 82,2 млрд рублей, на 2023 год - в объеме 150 млрд. Как следует из документа, изменения предусмотрены в том числе в связи с выделением средств на инфраструктурное обустройство Международного детского центра (МДЦ) "Артек".

Госпрограмма социально-экономического развития республики Крым и Севастополя принята в январе 2019 года. Весной правительство России продлило программу до 2026 года и увеличило объемы финансирования по ней до 845,912 млрд рублей. Основным механизмом реализации госпрограммы является федеральная целевая программа (ФЦП) развития республики Крым и Севастополя. Большая часть средств, которые проходят по госпрограмме, фигурирует и в ФЦП.

С учетом последних корректировок ФЦП продлена до 2025 года, объем финансирования увеличен до 1,37 трлн рублей. В рамках ФЦП уже создано более 200 объектов, ключевые из которых - Крымский мост, энергомост, новый аэропорт в Симферополе, две теплоэлектростанции, инженерные сооружения для обеспечения водой восточного Крыма и трасса "Таврида".