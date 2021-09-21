Мишустин заявил, что с 2022 года выплаты и пособия будут начислять автоматически

МОСКВА, 21 сентября. /ТАСС/. Правительство РФ предусмотрело средства на индексацию материнского капитала в бюджете на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов. Об этом премьер-министр РФ Михаил Мишустин сообщил во вторник на заседании правительства.

Мишустин подчеркнул, что за счет средств социальных фондов люди продолжат получать пенсии и другие компенсации. Он упомянул пособия по временной нетрудоспособности, беременности и родам, а также единовременные выплаты при рождении ребенка. "Со следующего года они станут начисляться в беззаявительном порядке, то есть автоматически в электронном виде, что гораздо удобнее и проще, не нужно передавать какие-либо сведения работодателю, как это положено сейчас", - пояснил премьер. Мишустин подчеркнул, что так родители смогут больше времени уделить малышу, а не тратить свои силы на сбор справок и ожидание в очередях.

"Мамам и папам по-новому оплачивается больничный по уходу за ребенком до 8 лет. Сумма составит 100% от среднего заработка. Необходимые для этого средства мы заложили, так же как на предоставление и индексацию материнского капитала и на компенсации при несчастных случаях на производстве и профессиональных заболеваниях", - сказал премьер.

Он также рассказал, что за счет Фонда социального страхования продолжится обеспечение людей с инвалидностью техническими средствами реабилитации, так как это вопрос качества жизни.

Мишустин заметил, что важнейшим условием для решения обозначенных на ближайшее время социальных задач является выход на траекторию устойчивого экономического роста. "Здесь многое будет зависеть от регионов и их финансовой стабильности", - сказал премьер, подчеркнув, что по поручению президента РФ для регионов предусмотрены средства на льготные бюджетные кредиты, с помощью которых власти на местах смогут сократить объем дорогих банковских займов и тем самым существенно снизить расходы на обслуживание долга. Глава правительства также упомянул о наличии эффективных инструментов в виде инфраструктурных бюджетных кредитов и облигаций, которые дают дополнительные возможности для развития экономики и решения социальных задач.

"Все меры, которые предлагаются в рамках бюджетных документов, представленных на рассмотрение, - это не разовые решения, а системная работа, направленная на повышение качества жизни каждого человека в нашей стране. И мы продолжим делать все необходимое, чтобы расходы на такие цели были максимально эффективными и результативными", - заключил Мишустин.