Финансирование федерального проекта по сохранению Байкала в 2022 году увеличат в 1,7 раза

ИРКУТСК, 21 сентября. /ТАСС/. Финансирование мероприятий по сохранению озера Байкал по нацпроекту "Экология" планируется увеличить в 2022 году в 1,7 раза - с 5,4 млрд рублей до 9,152 млрд. Об этом говорится в пояснительной записке к проекту федерального бюджета на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов.

В частности, на 3,8 млрд рублей в 2022 году планируется увеличить бюджетные ассигнования на ликвидацию отходов Байкальского целлюлозно-бумажного комбината в Иркутской области. Источником послужили средства, уплаченные АО "Норильско-Таймырская энергетическая компания" в качестве возмещения вреда, причиненного водным объектам.

Финансирование государственного экологического мониторинга на Байкальской природной территории в 2022 году предполагается увеличить на 396 млн рублей, модернизацию и строительство очистных сооружений - на 302,4 млн за счет распределения зарезервированных бюджетных ассигнований по нацпроекту "Экология".

В 2023 году, согласно документу, финансирование проекта "Сохранение озера Байкал" планируется увеличить с 4,2 млрд рублей до 14,158 млрд, в 2023 году - с 5,14 млрд до 10,194 млрд.

Байкал, внесенный в Список всемирного наследия ЮНЕСКО в 1996 году, является самым глубоким озером в мире и крупнейшим резервуаром пресной воды (до 20% мировых запасов). Это один из самых крупных объектов всемирного природного наследия.

Работа над нацпроектом "Экология" ведется по пяти направлениям: отходы, вода, воздух, природа и животные, наилучшие производственные технологии. Ряд задач нацпроекта продлены до 2030 года в соответствии с национальной целью "Комфортная и безопасная среда для жизни". Ожидается создание устойчивой системы обращения с отходами, снижение в два раза опасного загрязнения воздуха, ликвидация наиболее опасных свалок и оздоровление Волги, Байкала и других водоемов.