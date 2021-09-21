Решетников отметил, что внешние риски для оценки инфляции на текущий год сохраняются

МОСКВА, 21 сентября. /ТАСС/. Внешние риски для оценки инфляции в РФ в виде возобновившегося роста цен на продовольствие и повышенной мировой инфляции по-прежнему сохраняются, сообщил министр экономического развития России Максим Решетников на заседании правительства.

"Сохраняются внешние риски для оценки инфляции на текущий год - возобновившийся в конце августа рост мировых продовольственных цен, а также повышенная мировая инфляция, мы тоже видим достаточно высокие уровни в странах-партнерах", - сказал Решетников.

Министр подчеркнул, что текущий прогноз Минэкономразвития по инфляции в 5,8% на конец 2021 года находится немного выше минимального уровня базового сценария Банка России. "Наш прогноз до конца года основан на предпосылках стабильного рубля, продолжения сезонного снижения цен на овощи и фрукты вследствие нормальных оценок урожая со стороны Министерства сельского хозяйства, стабилизации цен на бензин, а также эффективной работы демпферных механизмов, которые мы в этом году запустили на продовольственных рынках", - добавил Решетников.