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На возрождение объектов культуры Псковской области выделят 1,5 млрд рублей за три года

Автономная некоммерческая организация "Возрождение объектов культурного наследия в городе Пскове (Псковской области)" будет получать по 500 млн рублей ежегодно

ТАСС, 21 сентября. Автономная некоммерческая организация "Возрождение объектов культурного наследия в городе Пскове (Псковской области)" будет получать из федерального бюджета РФ по 500 млн рублей ежегодно в течение ближайших трех лет. Об этом говорится в пояснительной записке к проекту федерального бюджета на 2022-2024 годы, которая имеется в распоряжении ТАСС.

"Изменение параметров финансового обеспечения государственной программы "Развитие культуры" обусловлено <...> по федеральному проекту "Сохранение культурного и исторического наследия" увеличением бюджетных ассигнований на цели <...> увеличения субсидии автономной некоммерческой организации "Возрождение объектов культурного наследия в городе Пскове (Псковской области)" на сохранение объектов культурного наследия Псковской области в 2022-2024 годах в объеме 500 млн рублей ежегодно", - отмечается в документе.

АНО "Возрождение объектов культурного наследия в городе Пскове (Псковской области)" занимается реставрацией и восстановлением объектов архитектуры, проведением археологических исследований. Среди ключевых объектов, на которых ведется работа - Псковские монастыри, а также храмы, входящие в Список всемирного культурного и природного наследия ЮНЕСКО.

Теги
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