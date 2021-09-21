Путин заявил, что проблемы занятости решены еще не во всех регионах

НОВО-ОГАРЕВО, 21 сентября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин намерен вновь вернуться к решению проблемы занятости. Как заявил глава государства во вторник на совещании по экономическим вопросам, задача сокращения безработицы решена не во всех регионах.

"Был поставлен ориентир - до конца года обеспечить занятость в российской экономике не ниже уровня 2019 года", - напомнил Путин. "Эту планку в целом мы преодолели в июле, когда численность занятого населения составила 72 млн человек", - констатировал он.

Однако, по словам президента, "эта задача решена еще не во всех регионах". "Остается высоким уровень безработицы также среди молодежи, людей с ограничениями здоровья", - заметил глава государства.

Путин обратил внимание на то, что ранее давались "поручения по "донастройке" региональных программ поддержки занятости, по разработке долгосрочной программы содействия занятости молодежи, людей с ограниченными возможностями здоровья, включая поддержку предпринимательских инициатив, помощь в старте своего дела".

"В ближайшее время отдельно рассмотрим, как идет эта работа", - пообещал президент.