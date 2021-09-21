{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

WSJ: в iPhone хотят внедрить технологию по выявлению депрессии и расстройств

По данным издания, разработчики собираются использовать данные датчиков iPhone о физической активности, режиме сна, поведении при наборе текста для определения состояния пользователя
© sergey causelove/Shutterstock/Fotodom

ТАСС, 21 сентября. Apple разрабатывает технологии для iPhone, которые позволят выявлять депрессию и снижение когнитивных способностей у владельца. Об этом во вторник сообщила газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники и изученные документы.

На эту тему
Психологическая помощь: мода, блажь, необходимость?
Психологическая помощь:

По словам собеседников издания, разработчики собираются использовать данные датчиков iPhone о физической активности, режиме сна, поведении при наборе текста для определения состояния пользователя и создания алгоритмов для надежного обнаружения сигналов, которые могут указывать на проблемы с психическим здоровьем.

Разработка ведется в сотрудничестве с Калифорнийским университетом и биотехнологической компанией Biogen. Представители компаний и исследовательского заведения отказались комментировать информацию об этом проекте, уточняет The Wall Street Journal.

Как отмечает газета, данные наработки находятся пока на очень ранней стадии и могут не воплотиться в жизнь. Хотя есть исследования о том, что люди с психическими проблемами немного по-другому пользуются своими устройствами, пока непонятно, можно ли создать надежные алгоритмы по выявлению подобных расстройств. Кроме того, масштабы отслеживания пользователей, необходимого для анализа, могут вызвать опасения по поводу конфиденциальности.

Теги
США
На региональные IT-проекты планируется выделять ежегодно 324,9 млн руб. в 2022-2024 годах
В рамках нацпроекта "Цифровая экономика" бюджетные ассигнования предусмотрены в объеме 6,03 млрд рублей в 2022 году
Читать полностью