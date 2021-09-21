Глава РАН: переход к атомной энергетике замкнутого цикла позволит считать ее "зеленой"

МОСКВА, 21 сентября. /ТАСС/. Реализуемый "Росатомом" проект "Прорыв" по переходу к атомной энергетике, основанной на замкнутом цикле, позволит считать такую энергетику "зеленой". Об этом во вторник в ходе пресс-конференции сообщил президент Российской академии наук (РАН) Александр Сергеев.

По его словам, есть два направления - гидроэнергетика и атомная энергетика, которые пока не внесены в реестр "зеленых" энергетик, хотя они напрямую не выделяют парниковых газов. Президент РАН считает, что в случае атомной энергетики это происходит из-за существующих фобий после аварий на атомных станциях, а также из-за проблемы захоронения радиоактивных отходов.

"По этим двум моментам - тот проект, который сейчас делает Росатом, проект "Прорыв", создание новой атомной энергетики, основанной на замкнутом цикле. <...> Там в высочайшей степени будет обеспечена безопасность функционирования, это первое. И второе, мы в природу не будем возвращать высокоактивные отходы. C помощью проекта "Прорыв" мы можем продвинуться вперед, чтобы убеждать правительство, и Европу, другие страны [что атомная энергетика "зеленая"]", - сказал Сергеев.

Проблема гидроэнергетики, по его словам, заключается в том, что есть претензии к водохранилищам, которые неизбежно образуются, когда строятся гидроэлектростанции. И проблема в том, поставляют или поглощают парниковые газы эти водные глади?

"Вопрос научный, пока ответа на этот вопрос нет. В Европе пока складывается мнение, что скорее они через гниение водорослей являются эмитентами парниковых газов, поэтому нельзя вводить гидроэнергетику в ранг "зеленых". Хотя у наших ученых есть совсем другой взгляд на это дело. Но это вопрос научный, и такой наукой надо заниматься. Мы недавно встречались с министром энергетики, и как раз Минэнерго ставит перед нами задачу разобраться в этом вопросе", - добавил президент РАН.