Правительство направит 532,8 млрд рублей на реализацию нацпроекта КПМИ в 2022-2024 годах

МОСКВА, 21 сентября. /ТАСС/. Расходы федерального бюджета на реализацию нацпроекта "Комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры" (КПМИ) в 2022-2024 годах запланированы в объеме 532,8 млрд рублей. Об этом говорится в пояснительной записке к проекту федерального бюджета на 2022-2024 годы, которая имеется в распоряжении ТАСС.

В частности, бюджетные ассигнования на финансовое обеспечение реализации КПМИ запланированы в 2022 году в объеме 297,74 млрд рублей, в 2023 году - 146,04 млрд рублей, в 2024 году - 88,98 млрд рублей.

По сравнению с утвержденными законом № 385-ФЗ "О федеральном бюджете на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов ассигнования уменьшены в 2022 году на 36,74 млрд рублей, в 2023 году - на 138,45 млрд рублей, в 2024 году - на 160,75 млрд рублей.

Одна из основных причин уменьшения ассигнований в 2022-2024 годах (снижение на 233 млрд рублей) - опережающее строительство скоростной автотрассы Москва - Нижний Новгород - Казань, финансирование которого сдвинуто на 2020-2021 годы.

Комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры (КПМИ) предполагает строительство около 500 различных объектов транспортной инфраструктуры: дорог, мостов, аэропортов, железнодорожных подходов к портам, объектов Севморпути, БАМа и Транссиба, ВСМ Санкт-Петербург - Москва.