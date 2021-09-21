Бюджетные расходы на ремонт Дома правительства и здания Госдумы планируется увеличить

МОСКВА, 21 сентября. /ТАСС/. Расходы на реконструкцию Дома правительства РФ и здания Госдумы планируется увеличить в ближайшие годы, следует из пояснительной записки к проекту федерального бюджета на 2022-2024 годы, которая есть в распоряжении ТАСС.

"Бюджетные ассигнования по направлению "Обеспечение деятельности отдельных федеральных государственных органов" в 2022 году составят 62 010,3 млн рублей, в 2023 году - 59 821,6 млн рублей, в 2024 году - 48 038,7 млн рублей", - говорится в документе.

В нем отмечается, что объемы ассигнований увеличиваются по сравнению с теми, которые были предусмотрены ранее, на 10,4-11,8 млрд рублей.

Реконструкция Дома правительства

Изменение расходов, в частности, связано с увеличением финансирования реконструкции и ремонта нескольких зданий. Так, в пояснительной записке уточняется, что планируется направить больше средств на реконструкцию здания Дома правительства на Краснопресненской набережной: в 2022 году - на 4 230,5 млн рублей, в 2023 году - на 1 765,9 млн рублей.

Год назад пресс-служба кабмина сообщила, что это здание признано аварийным и будет ремонтироваться. Главгосэкспертиза рассмотрела проектно-сметную документацию на реконструкцию в 2019 году. В том же году были заключены первые контракты на проведение работ и утверждена общая стоимость проектирования и реконструкции - 5,27 млрд рублей.

Госдума и администрация президента

Также больше средств потребует реконструкция комплекса зданий Администрации президента РФ в Ипатьевском переулке: в 2022 году на 1 200,0 млн рублей, в 2023 году на 2 342,5 млн рублей.

Предполагается и увеличение ассигнований на реконструкцию комплекса зданий Государственной думы на Охотном ряду: в 2022 году на 600,0 млн рублей, в 2023 году - на 625,8 млн рублей. В мае 2019 года в фундаменте здания были обнаружены пустоты. Планируется, что реконструкция самого здания должна коснуться зала заседаний и некоторых других помещений.