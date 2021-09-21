Свыше 1 млрд рублей планируют направить на строительство Дворца театров в КБР

МОСКВА, 21 сентября. /ТАСС/. Более 1 млрд рублей планируется направить на завершение строительства Дворца театров в Кабардино-Балкарии в рамках реализации госпрограммы "Развитие культуры". Об этом говорится в пояснительной записке к проекту федерального бюджета на 2022-2024 годы, которая имеется в распоряжении ТАСС.

Ранее глава региона сообщил, что возведение национального театрального центра Дворец театров в Нальчике, которое ведется с 2002 года, планируется завершить в 2024 году.

"Изменение параметров финансового обеспечения государственной программы "Развитие культуры" обусловлено <…> по федеральному проекту "Сохранение культурного и исторического наследия" увеличением бюджетных ассигнований на завершение строительства Национального театрального центра "Дворец театров" в г. Нальчике в 2022 году на 190 млн руб., в 2023 году на 380 млн руб., в 2024 году на 460,8 млн руб.", - говорится в документе.

Ранее сообщалось, что власти Кабардино-Балкарской Республики направили в Министерство культуры РФ заявку на получение денежных средств для завершения строительства национального театрального центра Дворец театров в Нальчике. Строительство Дворца театров ведется в центре Нальчика с 2002 года. Там планировалось разместить все национальные театры республики, но со временем проект потерял актуальность, было принято решение вместо него создать культурный центр.