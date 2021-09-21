Инвестиции в строительство опреснителей воды в Крыму планируется сократить на 13 млрд руб.

МОСКВА, 21 сентября. /ТАСС/. Объем средств федерального бюджета, предусмотренных на проектирование и строительство опреснителей в Крыму, а также новых объектов водоснабжения, предложено сократить почти на 13 млрд рублей, следует из пояснительной записки к проекту федерального бюджета на 2022-2024 годы, которая имеется в распоряжении ТАСС.

Реализация проектов опреснительных установок и ряда инженерных объектов системы водоснабжения предусмотрена федеральной целевой программой социально-экономического развития Крыма и Севастополя, рассчитанной до 2025 года. Согласно документу, в связи с переносом срока разработки "проектно-сметной документации и строительства сооружений по опреснению морской воды по технологии обратного осмоса (без учета стоимости необходимой инженерной инфраструктуры)", а также отсутствием необходимости строительства новых объектов водоснабжения в 2022 году предлагается сократить выделение средств из федерального бюджета на 1 млрд 184,8 млн рублей , в 2024 году - на 11 млрд 743,4 млн рублей.

Глава Крыма Сергей Аксенов на минувшей неделе сообщал, что строительство опреснительной установки в Ялте, новых водохранилищ в Симферополе и Алуште позволит полностью закрыть проблему с дефицитом воды в Крыму. Он добавил, что продолжается работа по определению качества воды из месторождений под Азовским морем. По словам Аксенова, воды в водохранилищах Крыма сейчас более чем достаточно. Власти продолжают работать над устранением потерь воды в сетях.

Украина в мае 2014 года в одностороннем порядке перекрыла воду из Херсонской области, поступавшую по Северо-Крымскому каналу, который обеспечивал до 90% потребностей полуострова. Сейчас жители и предприятия региона получают воду из местных источников.

Комплексный план, подготовленный по поручению президента РФ Владимира Путина, должен обеспечить дополнительную подачу воды в объеме не менее 310 тыс. кубометров в сутки. После реализации части плана и прошедших в первой половине лета сильных ливней на полуострове ситуация с водой стабилизировалась, почасовую подачу воды в Симферополе отменили.