Кабмин утвердил проект бюджета на 2022-2024 годы

МОСКВА, 21 сентября. /ТАСС/. Правительство России одобрило проект федерального бюджета на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале кабинета министров во вторник.

"Проект федерального закона "О федеральном бюджете на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов" одобрен на заседании правительства и в составе бюджетного пакета будет внесен в Государственную думу до 1 октября", - говорится в сообщении.

Согласно материалам к заседанию кабмина, в 2022 и 2023 годах ожидается профицит федерального бюджета (1,411 трлн и 434,7 млрд рублей соответственно). На 2024 год планируется дефицит в 315,3 млрд рублей.

Предполагается, что доходы федеральной казны в номинальном выражении вырастут до 25 трлн 21,9 млрд рублей в 2022 году, 25 трлн 540,2 млрд рублей в 2023 году и 25 трлн 831,8 млрд рублей в 2024 году. Расходы планируются на уровне 23 трлн 610,2 млрд рублей в 2022 году, 25 трлн 105,5 млрд рублей в 2023 году и 26 трлн 147,1 млрд рублей в 2024 году.