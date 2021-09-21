Доля просроченного кредитного долга граждан снизилась до 4,18% впервые с 2013 года

МОСКВА, 21 сентября. /ТАСС/. Доля просроченной гражданами задолженности перед российскими банками от всего портфеля кредитов физическим лицам снизилась до 4,18% на 1 сентября 2021 года. Это на 0,49 процентного пункта (п. п.) меньше, чем на ту же дату прошлого года, и на 0,04 п. п. меньше, чем в прошлом месяце, следует из статистики ЦБ РФ, опубликованной на сайте регулятора.

Последний раз столь низкий уровень просрочки был зафиксирован по состоянию на 1 сентября 2013 года (4,107%).

Всего сумма просроченной (с первого дня просрочки) задолженности на 1 сентября составила 985 млрд рублей, что на 11% выше, чем в том же периоде прошлого года, и на 1% выше показателя на 1 августа.

Что касается общего кредитного портфеля граждан, то на 1 сентября он составил 23,6 трлн рублей, что на 24% больше, чем показатель годом ранее, и на 2% больше значения на 1 июля этого года.