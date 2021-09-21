Более 1,5 млрд рублей направят на ремонт дорог в нижегородском туркластере

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 21 сентября. /ТАСС/. Более 1,5 млрд рублей будет направлено Нижегородской области в 2022 году на дорожную деятельность в рамках развития паломническо-туристического кластера "Арзамас - Дивеево - Саров", говорится в пояснительной записке к проекту федерального бюджета на 2022-2024 годы, которая имеется в распоряжении ТАСС.

"Бюджету Нижегородской области на финансовое обеспечение дорожной деятельности в рамках реализации мероприятий по развитию паломническо-туристического кластера "Арзамас - Дивеево - Саров" бюджетные ассигнования предусмотрены в 2022 году в объеме 1 531 млн рублей", - сказано в пояснительной записке.

Кроме того, для развития кластера за счет субсидий планируется построить центры культурного развития в Арзамасе, Сарове и селе Дивеево Нижегородской области. На эти учреждения с учетом строительства нового здания Русского драмтеатра "Мастеровые" в Набережных Челнах бюджетные ассигнования предусмотрены в 2022 году в объеме 1,9 млрд рублей, в 2023 году - в объеме 1,8 млрд рублей, в 2024 году - в объеме 2 млрд рублей.

Проект создания паломническо-туристического кластера "Арзамас - Дивеево - Саров" реализуется при поддержке президента России. Цель развития кластера - создание комфортных условий для местных жителей, паломников и туристов. Например, в Сарове располагается Свято-Успенский мужской монастырь - Саровская пустынь, который основан в начале XVIII века. Пустынь известна как место, где с 1778 по 1833 годы подвизался преподобный Серафим Саровский, один из самых почитаемых православных подвижников и святых. В Дивеево располагается Свято-Троицкий женский монастырь, основанный в 1780-е годы.