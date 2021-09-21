Набиуллина назвала достойную пенсию одним из приоритетов государства

МОСКВА, 21 сентября. /ТАСС/. Обеспечение достойной пенсии граждан является одним из приоритетов государства, а большая часть тех, кто уже вышел на пенсию, не имели возможности делать накопления на старость, сообщила журналистам глава Банка России Эльвира Набиуллина.

"Я сожалею о крайне неудачной формулировке своего заместителя по вопросу поддержки пенсионеров. Большая часть тех, кто уже вышел на пенсию или выходит сейчас, не имели возможности делать накопления на старость. И, конечно, это один из приоритетов государства - обеспечить для всех достойную пенсию", - отметила она.

По словам Набиуллиной, Банк России со своей стороны работает над развитием и негосударственных пенсионных фондов, чтобы дать возможность будущим пенсионерам формировать долгосрочные накопления, и над повышением устойчивости финансовой системы, чтобы люди могли получать доход от тех накоплений на счетах в банках, инвестиционных счетах, которые у них есть, не беспокоясь о сохранности средств.

"Но эти усилия - это дополнение к государственной пенсионной системе", - заключила глава регулятора.

Ранее первый зампред ЦБ РФ Сергей Швецов заявил, что действующим пенсионерам помогать довольно поздно, необходимо стимулировать граждан к моменту выхода на пенсию полагаться не только на государство, но и на сформированный в течение жизни капитал.