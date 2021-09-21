Белоруссия планирует в 2022 году нарастить экспорт до $46 млрд

МИНСК, 21 сентября. /ТАСС/. Министр экономики Белоруссии Александр Червяков сообщил, что республика планирует в следующем году увеличить экспорт до $46 млрд.

"Одна из наших задач на следующий год - нарастить экспорт. Экспортную выручку планируется увеличить до $46 млрд при положительном сальдо более $2 млрд", - приводит его слова во вторник издание "СБ. Беларусь сегодня".

Министр отметил, что особенность прогноза на следующий год заключается в том, что развитие экономики планируется в условиях санкций. "Конечно, это накладывает свой отпечаток на развитие отраслей. И наша задача состоит в том, чтобы санкционное давление было минимальным не только на отрасли, но в первую очередь на наше население", - указал Червяков.

По его словам, в связи с этим подготовлен проект указа главы государства, где среди ключевых задач - нарастить экспорт. "Для нас это важная задача. Окном возможностей по увеличению экспорта мы должны воспользоваться, поскольку рынки растут. И наша задача - максимально продать нашу продукцию", - сказал Червяков. Кроме этого, по словам министра, стоит задача по увеличению инвестиций в экономику на 3,3%.

Он также отметил, что доходы населения в 2022 году должны вырасти на 2%. "Одна из задач на следующий год связана с ростом доходов населения. Планируется увеличить доходы на 2%", - сказал министр. Глава ведомства сообщил, что в проекте указа также предусмотрены вопросы по регулированию цен, задача - не допустить их рост более чем на 6%.

Со своей стороны министр финансов Юрий Селиверстов сообщил, что дефицит бюджета Белоруссии в 2022 году планируется в размере 1,6%. "К сожалению, от дефицита в текущей ситуации быстро нам не уйти. Но мы думаем, что дефицит бюджета в следующем году будет не более 1,6% к ВВП", - указал он.