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В России планируют увеличить бюджет на мобилизационный резерв на 15,4 млрд рублей

Речь идет о 2022 годе

МОСКВА, 21 сентября. /ТАСС/. Правительство РФ планирует в 2022 году увеличить бюджет на создание людского резерва вооруженных сил на 15,4 млрд рублей. Об этом говорится в пояснительной записке к проекту федерального бюджета на 2022-2024 годы, которая имеется в распоряжении ТАСС.

"Наряду с общими подходами к формированию законопроекта на изменение расходов по разделу "Национальная оборона" <...> повлияло <...> увеличение бюджетных ассигнований <...> на увеличение численности мобилизационного людского резерва Вооруженных сил Российской Федерации в 2022 году на 15 368,5 млн рублей, в 2023 году на 15 899,5 млн рублей, в 2024 году на 657,5 млн рублей", - говорится в тексте документа.

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