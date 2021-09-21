Власти Курганской области планируют снизить госдолг региона на 430 млн рублей к 2022 году

МОСКВА, 21 сентября. /ТАСС/. Курганская область в этом году планирует снизить объем государственного долга на 430 млн рублей - до 16 млрд рублей. Об этом сообщил во вторник заместитель губернатора региона - начальник финансового управления Курганской области Константин Ермаков во время Дней субъекта в Совете Федерации.

"Государственный долг у нас на сегодняшний день - 16,4 млрд рублей. <…> До конца года мы снизим государственный долг на 430 млн рублей", - сказал он.

Этого удалось достичь за счет роста собственных доходов, в частности благодаря положительной динамике по налогу на прибыль организаций и по акцизам. Ермаков добавил, что рост собственных доходов, по данным на сентябрь, составляет 20%, в то время как рост за 2020 год по отношению к 2019 году составлял более 7%.

Ранее сообщалось, что расходы региона в этом году должны составить 57,6 млрд рублей, а доходы - 52,6 млрд рублей.

Курганская область входит в десятку регионов России с наименьшей бюджетной обеспеченностью наряду с Адыгеей, Карелией, Калмыкией, Марий Эл, Чувашией, Тувой, Республикой Алтай, Алтайским краем и Псковской областью.