Бизнес ФРГ объяснил рост цен на газ конъюнктурой, обслуживанием трубопроводов и спросом

БЕРЛИН, 21 сентября. /ТАСС/. Рост цен на газ объясняется целым рядом факторов, "Газпром" выполняет все контрактные обязательства. Об этом заявил во вторник глава Восточного комитета немецкой экономики (OAOEV) Оливер Хермес, говорится в пресс-релизе этого бизнес-объединения.

"В настоящее время наблюдается колоссальный рост цен после резкого падения в 2020 году на фоне пандемии. Помимо восстановления мировой конъюнктуры, этому есть ряд других объяснений, например необходимость технического обслуживания и ремонта европейских трубопроводов, а также большой спрос на сжиженный природный газ в Азии", - сказал он.

Хермес сообщил, что в текущих условиях "Газпром" выполняет все контрактные обязательства. "Российский трубопроводный газ дешевле газа на спотовом рынке, - отметил он. - Но ситуация на рынке могла бы стать спокойнее, если бы "Газпром" по возможности предложил бы дополнительные объемы поставок". По словам главы комитета, если ситуация не изменится, то может вырасти конкуренция со стороны поставщиков СПГ. "Также образовавшийся пробел будет заполняться при помощи угля, что проблематично с точки зрения климата", - отметил он.

При этом "Северный поток - 2" не сможет выправить ситуацию "в краткосрочной перспективе". Глава ассоциации напомнил, что проект еще должен получить европейскую сертификацию, на что уйдут месяцы.

Созданный в октябре 1952 года Восточный комитет немецкой экономики представляет интересы германского бизнеса в государствах Центральной, Восточной Европы и Центральной Азии. Он объединяет сотни предприятий, прежде всего среднего бизнеса, а также крупные промышленные союзы.

В прошлую среду стоимость газа на спотовых площадках побила исторический рекорд, а в пике достигала почти $970 за 1 тыс. кубометров, однако затем снизилась. В понедельник утром цена газа на европейских биржах вновь взлетала выше отметки в $900 за 1 тыс. кубометров. Во второй половине дня этот показатель скорректировался на фоне новостей о том, что норвежская Equinor получила разрешение увеличить экспорт газа со своих шельфовых месторождений Oseberg и Troll в условиях сузившегося рынка.