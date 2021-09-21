Госрасходы в развитие рыбохозяйственного комплекса в 2022-2024 гг. составят 28,6 млрд руб.

МОСКВА, 21 сентября. /ТАСС/. Расходы на государственную программу развития рыбохозяйственного комплекса РФ в 2022-2024 годах составят 28,6 млрд руб. Об этом говорится в пояснительной записке к проекту федерального бюджета, текст которой есть в распоряжении ТАСС.

"Бюджетные ассигнования, предусмотренные на реализацию государственной программы "Развитие рыбохозяйственного комплекса", в 2022 году составят 12 млрд 938,7 млн руб., в 2023 году - 8 млрд 90,9 млн руб. и в 2024 году - 7 млрд 655,1 млн руб.", - отмечается в документе.

Предусмотренные в законопроекте объемы бюджетных ассигнований по сравнению с объемами, предусмотренными ранее, в 2022 году уменьшены на 1 млрд 674,8 млн руб., в 2023 году - на 3 млрд 911,4 млн руб., в 2024 году - на 435,8 млн руб.

При этом по федеральному проекту "Экспорт продукции агропромышленного комплекса" предусмотрено увеличение объемов бюджетных ассигнований в 2022 году на 461,6 млн руб. на субсидию по возмещению организациям рыбохозяйственного комплекса, осуществляющих добычу (вылов) водных биологических ресурсов в удаленных районах промысла, части прямых понесенных затрат на приобретение судового топлива.

По федеральному проекту "Модернизация и стимулирование развития рыбохозяйственного комплекса" также предусмотрено увеличение объемов бюджетных ассигнований в 2022 году на 1 352,3 млн руб., в 2023 году - на 613,5 млн руб., в 2024 году - на 294,9 млн руб.