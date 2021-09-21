Освобождение движимого имущества компаний от налогов может быть продлено

МОСКВА, 21 сентября. /ТАСС/. Продление действия фискальной нормы, освобождающей движимое имущество компаний от налогообложения, включено в перечень актуальных налоговых вопросов в рамках проекта бюджета РФ на 2022-2024 годы, следует из материалов к проекту бюджета, имеющихся в распоряжении ТАСС.

"С учетом положительного влияния исключения из состава объектов налогообложения по налогу на имущество организаций с 1 января 2019 года движимого имущества предлагается сохранить указанные условия налогообложения в перспективе. Исключение из объектов обложения налогом на имущество организаций движимого имущества было крайне позитивно воспринято предпринимательским сообществом и вошло в 10 наиболее значимых для российской экономики событий 2019 года. При опросе участников традиционного Налогового форума РСПП данное изменение в Налоговый кодекс Российской Федерации стало вторым по значимости в рассматриваемый период", - говорится в материалах.

В документе отмечается, что данные Росстата о росте инвестиций в основной капитал позволяют ожидать дополнительных налоговых поступлений после завершения инвестпроектов. Это, в свою очередь, будет способствовать обеспечению сбалансированности доходов бюджетов российских регионов и повышению собираемости платежей, включая платежи по налогу на имущество организаций.

"При этом совершенствование налогообложения имущества организаций должно осуществляться путем постепенного перехода на налогообложение недвижимого имущества исходя из кадастровой стоимости", - указывается в материалах к проекту бюджета.

Инициативы в сфере налогообложения движимого имущества компаний

Налог на имущество организаций является региональным. Субъекты РФ, устанавливая собственные ставки налога, вправе дифференцировать их в зависимости от категорий налогоплательщиков и вида имущества. Отмена налога на движимое имущество компаний начала действовать с 1 января 2019 года. Предполагается, что эта мера должна способствовать ускоренному обновлению основных фондов и создавать стимулы для развития промышленности.

Осенью 2020 года Минфин в документе "Основные направления бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной политики" на 2021-2023 годы в приложении "Актуальные вопросы налогообложения на перспективу" указал на проработку возможности включения движимого имущества в объекты налогообложения.

В марте текущего года бизнес-объединение "Опора России" предложило Минфину РФ не вводить налог на движимое имущество. Бизнес-объединение выразило обеспокоенность возможным повышением налоговой нагрузки и созданием препятствий для инвестиционной деятельности в случае реализации инициативы.