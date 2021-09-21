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Промсвязьбанк планируют докапитализировать почти на 14 млрд рублей в 2022 году

Эти средства предусматривается направить на взнос в уставный капитал Промсвязьбанка в рамках госпрограммы "Развитие оборонно-промышленного комплекса"

МОСКВА, 21 сентября. /ТАСС/. Промсвязьбанк в 2022 году планирует докапитализировать на сумму в 13,7 млрд рублей, следует из материалов к проекту федерального закона "О федеральном бюджете на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов", которые имеются в распоряжении ТАСС.

В рамках государственной программы Российской Федерации "Развитие оборонно-промышленного комплекса" предусматривается направить на взнос в уставный капитал Промсвязьбанка в целях его докапитализации (капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности) 13,73 млрд рублей.

Ранее о возможной докапитализации Промсвязьбанка за счет бюджетных средств в 2021 году говорил на площадке форума "Армия-2021" в конце августа замминистра финансов Алексей Моисеев.

Промсвязьбанк является универсальным банком. Основан в 1995 году, входит в топ-10 крупнейших банков России и в список системно значимых кредитных организаций, утвержденный Центробанком. Определен в качестве опорного банка для реализации государственного оборонного заказа и сопровождения крупных государственных контрактов.

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