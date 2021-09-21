Эксперт рассказал о востребованных в России IT-профессиях

ЯРОСЛАВЛЬ, 21 сентября. /ТАСС/. Профессия специалиста в области Data Science (аналитик данных) стала самой востребованной на рынке вакансии в IT-сфере в России, за пять лет востребованность специалистов в области Data Science увеличилась примерно в 10 раз. Об этом журналистам на площадке Всероссийского форума профессиональной ориентации "Проектория" в Ярославле сообщил директор по связям с университетами Mail.Ru Group, заместитель гендиректора СП "Цифровое образование" Сергей Марданов.

"В IT - это Data Science, все, что связано с ним, разработка, мобильная разработка, собственно, разработчики разных форматов. Data Science вырос за последние пять лет, наверное, в 10 раз по количеству вакансий и, собственно, зарплаты примерно настолько же выросли. Там есть огромные возможности сегодня", - сказал Марданов, отвечая на вопрос о наиболее востребованных профессиях.

Он также отметил востребованность специалистов в области игровой разработки. "Игровая разработка за последние несколько лет выросла с 3 тыс. вакансий в год 4-5 лет назад, до 3,5 тыс. вакансий в месяц сейчас", - добавил Марданов.

По его словам, также в IT-сфере востребованы специалисты в области управления, маркетинга. "Сегодня эти направления активно развиваются. В любой IT-компании 30%, а то и больше - это специальности, которые не являются чисто техническими", - сказал Марданов.

Всероссийский форум профессиональной ориентации "Проектория" открылся во вторник в Ярославле, форум собрал на одной площадке около 400 школьников и 100 педагогов. Еще более 5 тыс. участников примут участие в работе "Проектории" дистанционно. Форум проводится в Ярославле с 2013 года под патронажем президента России.