Минфин США внес в санкционный список криптовалютную биржу Suex

ТАСС, 21 сентября. Министерство финансов США во вторник внесло в санкционные списки криптовалютную биржу Suex в рамках мер по борьбе с вредоносной деятельностью в интернете. Об этом сообщило на своем сайте Управление по контролю за иностранными активами Минфина США.

"Управление внесло [в санкционный список] Suex, виртуальную валютную биржу, за ее участие в содействии финансовым транзакциям в пользу [тех, кто участвует в работе] вирусов-вымогателей", - говорится в заявлении.

В нем отмечается также, что, согласно анализу Минфина, свыше 40% операций Suex связаны с лицами, ведущими незаконную деятельность.

Как указано на сайте американского ведомства, у компании Suex есть представительства в Москве и Праге, при этом зарегистрирована она в Чехии.