Проект бюджета предусматривает корректировку налогообложения доходов физлиц

МОСКВА, 21 сентября. /ТАСС/. Правительство рассмотрит возможность установить единую ставку на доходы от трудовой деятельности для граждан РФ и нерезидентов, а также проработает стимулирования привлечения средств физических лиц на финансовый рынок на долгосрочной основе. Об этом говорится в приложении к Основным направлениям бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной политики на 2022-2024 годы, которое есть в распоряжении ТАСС.

Документом предусматривается "установление налоговой ставки на доходы от осуществления трудовой деятельности физическими лицами, не являющимися налоговыми резидентами Российской Федерации, в размере, аналогичном действующему для налоговых резидентов Российской Федерации".

В документе предусмотрена разработка порядка исчисления и уплаты НДФЛ в отношении доходов по ценным бумагам, которые выплачиваются иностранным организациям, действующим в интересах налоговых резидентов РФ. "Решение данного вопроса обусловлено тем, что с 1 января 2021 года доходы налогоплательщиков, превышающие 5 млн рублей, подлежат налогообложению по повышенной налоговой ставке", - отмечается в документе.

Также документом предусмотрена "разработка инструментов налогового стимулирования привлечения денежных средств физических лиц на финансовый рынок на долгосрочной основе, в том числе с использованием индивидуальных инвестиционных счетов нового типа".

Проект бюджета предусматривает "нивелирование двойного налогообложения у физических лиц-инвесторов публичных компаний, имеющих существенное экономическое присутствие в Российской Федерации".

В этих целях предлагается рассмотреть вопрос о внесении изменений в соответствующие статьи Налогового Кодекса РФ, устанавливающих возможность зачитывать таким физическим лицам-налогоплательщикам налоги, удержанные и уплаченные за рубежом, при уплате налогов в России в случаях отсутствия соглашения об избежании двойного налогообложения.