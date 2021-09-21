Лавров 28 сентября проведет заседание Делового совета при МИД России

МОСКВА, 21 сентября. /ТАСС/. Заседание Делового совета при МИД РФ под председательством министра иностранных дел России Сергея Лаврова пройдет 28 сентября. Об этом сообщила во вторник на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"На 28 сентября под председательством министра иностранных дел России Сергея Лаврова запланировано заседание Делового совета <...> Оно будет посвящено обсуждению новых тенденций и приоритетов международного взаимодействия, которые формируются в рамках международной климатической повестки", - информировала дипломат.

Захарова указала, что в мероприятии примут участие представители профильных российских ведомств, а также заинтересованных отечественных компаний и деловых объединений.

Деловой совет при МИД РФ был создан в мае 2006 года. Дипломат напомнила, что основными задачами этой структуры является укрепление взаимодействия с российским бизнесом для защиты политических и экономических интересов страны за рубежом, использование потенциала министерства и российских загранучреждений в целях поддержки внешнеэкономической деятельности отечественных деловых кругов и противодействие дискриминации их законных интересов.