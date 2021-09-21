Абрамченко поручила внепланово проверить 86 операторов по перевалке нефтепродуктов

МОСКВА, 21 сентября. /ТАСС/. Вице-премьер РФ Виктория Абрамченко поручила Росприроднадзору до 15 декабря 2022 года внепланово проверить 86 операторов морских терминалов по перевалке нефтепродуктов в портах. Об этом говорится в копии поручения, с которой ознакомился ТАСС (в пресс-службе Абрамченко подтвердили подлинность документа).

"Прошу провести в период с 20 сентября 2021 года по 15 декабря 2022 года в рамках федерального государственного экологического контроля [надзора] внеплановые выездные проверки соблюдения обязательных требований в области охраны окружающей среды в отношении юридических лиц [операторов морских терминалов], осуществляющих перевалку нефтепродуктов в морских портах, согласно прилагаемому перечню", - указывается в документе.