IT-компании в России могут получить преференции по налогу на прибыль

МОСКВА, 21 сентября. /ТАСС/. Власти рассмотрят возможность дополнительных преференций по налогу на прибыль для компаний из сферы информационных технологий. Об этом говорится в материалах к проекту федерального бюджета, которые есть в распоряжении ТАСС.

"Установление дополнительных преференций по налогу на прибыль организаций для компаний, осуществляющих деятельность в области информационных технологий, в части предоставления таким организациям возможности применять инвестиционный налоговый вычет в отношении отдельных видов расходов, а также применять повышающий коэффициент к норме амортизации в отношении отдельных видов амортизируемого имущества", - говорится в перечне актуальных вопросов налогообложения на перспективу.

Планируется также рассмотреть целесообразность сохранения налоговых преференций, "предусматривающих пониженную ставку налога на прибыль организаций на доход в виде дивидендов, выплачиваемых из источников в России, при соблюдении ряда условий, для компаний, зарегистрированных в соответствующих юрисдикциях, но имеющих существенное экономическое присутствие в РФ". Введение данной меры, отмечается в документе, предлагается рассмотреть в целях нейтрализации последствий денонсации соглашений об избежании двойного налогообложения.

Власти также обсудят продление действия нормы, ограничивающей уменьшение налоговой базы текущего периода на сумму убытков, полученных в предыдущих налоговых периодах. Положениями Федерального закона от 2 июля 2021 года № 305-ФЗ "О внесении изменений в части первую и вторую Налогового кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты" реализовано продление действующего ограничения по 31 декабря 2024 года.