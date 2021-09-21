Ввод в эксплуатацию Жатайской судоверфи в Якутии перенесли на 2022 год

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 21 сентября. /ТАСС/. Срок ввода в эксплуатацию Жатайской судоверфи в Якутии перенесен на 2022 год, из-за ограничений по коронавирусу и сильных морозов в январе возникли задержки строительства. Закладка первого судна на верфи, ранее планируемая на декабрь 2021 года, также перенесена на следующий год, сообщил ТАСС министр транспорта и дорожного хозяйства Якутии Владимир Сивцев в кулуарах XVI Международного форума по развитию транспортных коридоров TRANSTEC в Петербурге.

"Мы по завершении строительства Жатайской судоверфи уходим на строительный сезон 2022 года, думаю, что где-то в середине 2022 года мы выведем ее в эксплуатацию. Достаточно долго стояли отрицательные температуры ниже -50 градусов по Цельсию в январе, полтора месяца, плюс ковидные ограничения, конечно, задержали нашу стройку. Поэтому мы по согласованию с Минпромторгом сдвинули сроки. Первое судно будет заложено в следующем году", - сказал он.

Строительство здания верфи в настоящее время практически закончено. Сивцев отметил, что до наступления холодов будет закрыт тепловой контур (понятие из строительной практики - имеется в виду сооружение фундамента объекта, несущих стен, кровли и консервация от непогоды - прим. ТАСС). "Практически вся внутренняя инфраструктура уже подведена, остается канализация", - сказал министр.

В 2015 году в пригороде Якутска была создана территория опережающего развития "Индустриальный парк "Кангалассы". В феврале 2020 года правительство РФ расширило границы территории и сменило ее название на ТОР "Якутия", преференционный режим распространили на отдельные участки поселков Жатай и Нижний Бестях. Статус резидента ТОР "Якутия" присвоен 24 компаниям. На предприятиях ТОР "Якутия" трудятся 347 человек, а после реализации всех инвестпроектов количество созданных рабочих мест будет увеличено до 1 455.

XVI Международный форум по развитию транспортных коридоров TRANSTEC проходит с 21 по 24 сентября в конгрессно-выставочном центре "Экспофорум" в Санкт-Петербурге.