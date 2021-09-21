Эксперты зафиксировали рост стоимости шаурмы в России

МОСКВА, 21 сентября. /ТАСС/. Шаурма подорожала в РФ с начала года на 8%, ее средняя цена составляет 166 рублей, сообщили ТАСС в пресс-службе компании "Эвотор", проанализировавшей чеки малого и среднего бизнеса.

"Средняя цена на шаурму (включая чеки с наименованием "шаверма" ) в России составила в сентябре 166 рублей, за год она подорожала на 8%", - говорится в сообщении.

В Москве шаурма дешевле (162 рубля), чем в Санкт-Петербурге (183 рубля) и по стране в целом. Самая дорогая шаурма - в Якутии и Хабаровском крае (221 рубль), самая дешевая - в Марий Эл (126 рублей). Наименование "шаверма" использует только 16% точек в стране, при этом средняя цена шавермы выше - 182 рубля, в то время как цена шаурмы - 162 рубля, добавляется в материале.

Методика анализа

Для анализа использовались данные чеков 800 тыс. смарт-терминалов IT-компании "Эвотор" на всей территории страны. Подсчитывалась средняя цена на позиции "шаурма" и "шаверма" в августе-сентябре 2021 и 2020 годов, а также доля смарт-терминалов только с чеками "шаверма" от общего количества смарт-терминалов с продажами "шаурма" и "шаверма" в каждом субъекте РФ.

По данным Росстата, в годовом выражении инфляция на 30 августа 2021 года составила 6,5%.