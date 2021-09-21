Финансирование развития сельхозтерриторий в 2022-2024 гг. может составить 117,4 млрд руб.

МОСКВА, 21 сентября. /ТАСС/. Расходы на реализацию государственной программы "Комплексное развитие сельских территорий" в 2022-2024 годах могут составить 117,4 млрд руб. Об этом говорится в пояснительной записке к проекту федерального бюджета, текст которой есть в распоряжении ТАСС.

"Бюджетные ассигнования, предусмотренные на реализацию государственной программы "Комплексное развитие сельских территорий", в 2022 году составят 36 млрд 242,6 млн руб., в 2023 году - 40 млрд 402,3 млн руб. и в 2024 году - 40 млрд 788,8 млн руб.", - сказано в документе.

В нем отмечается, что предусмотренные в законопроекте объемы бюджетных ассигнований по сравнению с ранее утвержденными объемами увеличены на 4 млрд 757 млн руб., в 2023 году - на 8 млрд 915,9 млн руб., в 2024 году - на 386,5 млн руб.

В рамках государственной программы "Комплексное развитие сельских территорий" увеличено финансирование федерального проекта "Развитие жилищного строительства на сельских территориях и повышение уровня благоустройства домовладений" в 2022 году на 3 млрд 337,6 млн руб., в 2023 году - на 1 млрд 920 млн руб. в связи с поступлением дополнительных доходов в бюджет РФ от уплаты вывозных таможенных пошлин на пшеницу и меслин, ячмень и кукурузу.

Кроме того, предусмотрено увеличение бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий федерального проекта "Современный облик сельских территорий" в 2023 году на 5 млрд 684,3 млн руб., в 2024 году - на 385,3 млн руб. в связи с поступлением дополнительных доходов в федеральный бюджет от уплаты вывозных таможенных пошлин на пшеницу и меслин, ячмень и кукурузу. Также запланировано увеличение бюджетных ассигнований на мероприятия федерального проекта "Развитие транспортной инфраструктуры на сельских территориях" в 2022-2023 годах на 1 млрд 500, млн руб. ежегодно в связи с поступлением дополнительных доходов в федеральный бюджет от уплаты вывозных таможенных пошлин на пшеницу и меслин, ячмень и кукурузу.

При этом по федеральному проекту "Содействие занятости сельского населения" предусмотрено снижение финансирования в 2022 году на 72,1 млн руб., в 2023 году - на 179,9 млн руб., в 2024 году - на 1,1 млн руб.

Это связано с ростом числа индивидуальных предпринимателей и организаций, действующих на сельских территориях и испытывающих экономические трудности, и как следствие ожидаемым уменьшением спроса на кредиты по льготной ставке на развитие инженерной и транспортной инфраструктуры, строительство жилых зданий, говорится в документе.