Сбор за пользование водными биоресурсами в бюджет России в 2022 году увеличится на 1,1%

МОСКВА, 21 сентября. /ТАСС/. Сбор за пользование водными биоресурсами в бюджет РФ в 2022 году увеличится на 1,1% по сравнению с показателем за 2021 год, до 461,4 млн рублей. Об этом говорится в пояснительной записке к проекту федерального бюджета, текст которой есть в распоряжении ТАСС.

"В 2022 году по сравнению с оценкой 2021 года объем поступлений сборов за пользование объектами водных биологических ресурсов увеличится на 5 млн рублей (на 1,1%), в 2023 году и 2024 годах по сравнению с предыдущим годом поступления сбора увеличатся на 5,1 млн рублей (на 1,1%)", - говорится в документе.

Всего поступление сборов за пользование объектами водных биологических ресурсов в федеральный бюджет на 2022-2024 годы прогнозируется в объеме: на 2022 год - 461,4 млн рублей, на 2023 год - 466,5 млн рублей и на 2024 год - 471,6 млн рублей.