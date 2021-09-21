Болсонару в ООН призвал инвестировать в бразильскую зеленую экономику

ООН, 21 сентября. /ТАСС/. Президент Бразилии Жаир Болсонару во вторник воспользовался трибуной ООН для того, чтобы пригласить иностранных инвесторов вкладывать в зеленую экономику своей страны.

"Будущее "зеленого" рынка труда находится в Бразилии", - заявил он, выступая на открытии внешнеполитической дискуссии 76-й сессии Генеральной Ассамблеи организации. Среди отраслей, которые, по его мнению, могут быть выгодны иностранным инвесторам, глава крупнейшего латиноамериканского государства назвал "возобновляемую энергетику, экологичное сельское хозяйство, низкоуглеродную промышленность, водоснабжение и водоотведение, переработку отходов и туризм".

В качестве примера бразильский лидер привел энергетическую отрасль, 83% продукции которой "производится из возобновляемых источников", сельское хозяйство, которое "кормит миллиард человек по всему миру". При этом, как утверждает Болсонару, при нем не зафиксировано "ни одного реального случая коррупции" в правительстве. Политик напомнил о запущенной еще до пандемии коронавируса крупнейшей в истории Бразилии программе частно-государственного партнерства, в рамках которой уже удалось привлечь свыше $100 млрд иностранных инвестиций.

По словам Болсонару, у страны "есть все", что нужно иностранному инвестору. "Большой потребительский рынок, отличный сервис, традиционное уважение контрактных договоренностей и доверие к правительству", - пояснил он.