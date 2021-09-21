Финансирование госпрограммы по науке может превысить 1,1 трлн рублей в 2024 году

МОСКВА, 21 сентября. /ТАСС/. Расходы федерального бюджета на реализацию государственной программы РФ "Научно-технологическое развитие Российской Федерации" (ГП НТР) в 2024 году могут превысить 1,1 трлн рублей. Об этом говорится в приложении к пояснительной записке к проекту федерального бюджета, которые имеются в распоряжении ТАСС.

"Расходы федерального бюджета в 2022-2024 годах в разрезе государственных программ Российской Федерации <...> Государственная программа РФ "Научно-технологическое развитие РФ": в 2022 году в объеме 1 050 716,2 млн рублей, в 2023 году - 1 099 142,5 млн рублей, в 2024 году - 1 132 721,5 млн рублей", - говорится в документе.

Отмечается, что по сравнению с действующим законом о бюджете на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов, финансирование в 2022 году планируется увеличить более чем на 210 млрд рублей, в 2023 году - почти на 220 млрд рублей.

В настоящее время в РФ по поручению президента Владимира Путина разрабатывается новая государственная программа в области научно-технологического развития РФ. В частности, новая госпрограмма должна содержать мероприятия, направленные на использование отечественных научных или научно-технических результатов для выпуска высокотехнологичной продукции в России, модернизации и дальнейшего развития отраслей экономики.