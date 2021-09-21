Расходы на мелиорацию в 2022-2024 годах в России составят 94,3 млрд рублей

МОСКВА, 21 сентября. /ТАСС/. Расходы бюджета РФ на мелиорацию в 2022-2024 годах составят 94,3 млрд рублей. Об этом говорится в пояснительной записке к проекту федерального бюджета, текст которой есть в распоряжении ТАСС.

"Бюджетные ассигнования, предусмотренные на реализацию государственной программы эффективного вовлечения в оборот земель сельскохозяйственного назначения и развития мелиоративного комплекса, в 2022 году составят 29 млрд 730,8 млн рублей, в 2023 году - 30 млрд 782,1 млн рублей и в 2024 году - 33 млрд 828,1 млн рублей", - говорится в документе.

В нем отмечается, что реализация государственной программы эффективного вовлечения в оборот земель сельскохозяйственного назначения и развития мелиоративного комплекса предусматривается, начиная с 2022 года. Бюджетные ассигнования на финансовое обеспечение ее реализации в 2022-2024 годах сформированы за счет перераспределения бюджетных ассигнований с государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия.