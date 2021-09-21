"Совэкон" повысил прогноз по урожаю пшеницы в России в 2021 году до 75,6 млн тонн

МОСКВА, 21 сентября. /ТАСС/. Аналитическая компания "Совэкон", которая специализируется на изучении аграрных рынков, повысила прогноз по урожаю пшеницы в РФ в 2021 году на 0,2 млн тонн, до 75,6 млн тонн. Об этом говорится в сообщении компании.

"Совэкон" повысила прогноз урожая пшеницы в России на 0,2 млн т, до 75,6 млн тонн. Это отражает хорошие урожаи в Сибири, что частично компенсирует низкие показатели урожая в других регионах, которые мы наблюдали в этом году", - отмечается в сообщении.

Как пояснили аналитики, в Сибири наблюдается высокая урожайность этой культуры. При этом регион является крупнейшим производителем яровой пшеницы в России с общей площадью посевов пшеницы 5,6 млн га. "Совэкон" ожидает, что Сибирь соберет 10,7 млн тонн пшеницы в этом году, что на 1 млн тонн превышает показатель 2020 года и является самым высоким показателем за 12 лет.

Как сообщалось ранее, Минсельхоз России ожидает урожай зерна в 2021 году на уровне 127,4 млн тонн, в том числе пшеницы - 81 млн тонн. Министерство сельского хозяйства США оценивает урожай пшеницы в России в 72,5 млн тонн.