Власти РФ ожидают роста доли госкомпаний, направляющих 50% прибыли по МСФО на дивиденды

МОСКВА, 21 сентября. /ТАСС/. Власти РФ в ближайшие три года будут добиваться увеличения доли госкомпаний с нынешних 70% до 95%, которые обеспечивают выплату дивидендов в объеме не менее 50% прибыли по МСФО. Об этом говорится в Основных направлениях бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной политики на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов, которые есть в распоряжении ТАСС.

"Продолжение работы над внедрением единого подхода к дивидендной политике всех акционерных обществ, акции которых находятся в федеральной собственности, - обеспечение направления на выплату дивидендов не менее 50% прибыли акционерных обществ по МСФО (планируется добиться увеличения доли госкомпаний, придерживающихся такого принципа, с текущих 70% до 95%)", - говорится в документе.

В число основных задач по повышению качества управления компаниями с госучастием и государственным имуществом предусмотрено сокращение участия государства в хозяйственных обществах, реорганизация (ликвидация) федеральных государственных унитарных предприятий.

Документ предусматривает "переход на скользящее трехлетнее планирование приватизации федерального имущества в целях синхронизации утверждения программы с бюджетным процессом".

Также планируется провести синхронизацию сведений реестра федерального имущества и информационных систем ФНС, ФТС, Федерального казначейства, Росреестра и других ведомств.