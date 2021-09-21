Reuters: в ЕС предложат использовать универсальную зарядку на всех мобильных устройствах

ТАСС, 21 сентября. Еврокомиссия в четверг представит законопроект о том, чтобы производители мобильных телефонов, планшетов и наушников устанавливали на все устройства одинаковое гнездо для зарядки. Об этом сообщает во вторник агентство Reuters со ссылкой на источники.

По мнению Брюсселя, это может быть безопаснее для экологии, а также удобнее для пользователей. По словам источников агентства, ЕС также хочет, чтобы зарядные устройства продавали отдельно от самих девайсов.

Reuters отмечает, что принятие данного проекта может особенно негативно отразиться на компании Apple. Она оснащает свою продукцию разъемом Lightning, в то время как большинство остальных компаний, производящих мобильные устройства, устанавливают на них одинаковые гнезда - ранее широко использовался USB micro-B, на новых девайсах чаще встречается USB-C.