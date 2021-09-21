Минцифры поддержит создание центра для цифровой "прокачки" предприятий в Иннополисе

КАЗАНЬ, 21 сентября. /ТАСС/. Центр "Индустрия 4.0" может появиться на базе Университета Иннополис. Об этом в рамках международного форума Kazan Digital Week-2021 заявил глава Минцифры РФ Максут Шадаев.

"Я считаю будет правильным, если будет создан на базе Университета Иннополис центр "Индустрия 4.0", чтобы там была прокачка сначала руководителей предприятий республики, а после этого это можно было масштабировать и на всю страну. Тем более, в Университете необходимые компетенции есть, их надо наращивать. Я, со своей стороны, готов финансовую поддержку здесь обеспечить", - сказал Шадаев на заседании правительства Татарстана "Цифровизация промышленности как фактор роста конкурентоспособности экономики".

Как сообщил ТАСС в кулуарах форума вице-премьер Татарстана Роман Шайхутдинов, данный центр будет направлен на формирование лучших практик в отраслях, названных в качестве приоритетных в указе президента РФ.

"Прорабатывается такой центр. Цель его будет состоять из нескольких основных направлений. Обсудим сначала с коллегами в правительстве до конца этот вопрос и с основными предприятиями республики. О том, какие ожидания они хотели бы получить в качестве реализованных проектов <...>. Целью этого центра будут <...> реализованные проекты в сфере цифровизации, автоматизации и механизации для приоритетных отраслей экономики. Это и сельское хозяйство, и здравоохранение, и машинное производство", - сказал Шайхутдинов.

По его словам, есть необходимость объединить усилия на одной площадке по реализации тех практик, которые могли бы быть полезны предприятиям в области цифровизации производства. "Это постоянный процесс, это как компетенция. Она должна появиться. Просто владельцем этой компетенции, в том числе, будет не только предприятие республики, но и вот этот центр, который будет стимулировать эти предприятия и предлагать им те возможности и социально-экономический эффект от внедрения, которые у них могли бы быть реализованы и достигнуты", - сказал Шайхутдинов.

Он предположил, что в следующем году центр он уже будет работать. "Задача сейчас понять архитектуру, понять участников", - сказал Шайхутдинов.