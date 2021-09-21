Проект в Усть-Луге может получить 900 млрд рублей из ФНБ до 2024 года

МОСКВА, 21 сентября. /ТАСС/. Проект создания крупного комплекса по переработке этансодержащего газа и производству сжиженного газа в районе Усть-Луги может получить 900 млрд руб. из Фонда национального благосостояния (ФНБ) до 2024 года Об этом сказал журналистам глава Минфина Антон Силуанов.

"Усть-Луга - порядка 900 млрд рублей [рассматривается выделение финансирования из ФНБ]", - сказал он.

При этом данная сумма может быть выделена на период строительства до 2024 года, отметил глава Минфина.

Кроме того, по словам министра, финансирование из ФНБ получит строительство автодороги Москва - Казань.

Ранее Силуанов сообщал, что Минфин обсуждает с ЦБ возможность использования средств ФНБ для проекта в Усть-Луге без влияния на параметры денежно-кредитной политики. Отмечалось, что речь идет об инвестировании средств ФНБ в закупку импортного оборудования. Председатель ЦБ РФ Эльвира Набиуллина позднее подчеркивала, что Банк России не видит рисков для денежно-кредитной политики в случае использования средств Фонда национального благосостояния для строительства комплекса "Усть-Луга".