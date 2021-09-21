РЖД прорабатывает строительство ВСМ Москва - Санкт-Петербург

МОСКВА, 21 сентября. /ТАСС/. Проект строительства высокоскоростной магистрали (ВСМ) Москва - Санкт-Петербург может быть реализован на заемные средства и в бюджете на 2022-2024 годы он не значится, сказал журналистам глава Минфина Антон Силуанов.

"Проект коммерчески окупаем. И, по идее, он мог бы реализовываться на заемные средства. Мы просчитывали финмодель проекта. Она показывала, что можно его профинансировать на заемные средства. Но пока он прорабатывается РЖД", - сказал министр.

Силуанов добавил, что средства на ВСМ Москва - Санкт-Петербург в проекте бюджета на 2022-2024 годы не заложены.

РЖД планируют ввести в эксплуатацию входы магистрали в Москву и Санкт-Петербург в 2024 году, завершить строительство - в 2027 году, сообщал замгендиректора холдинга Олег Тони. Стоимость магистрали предварительно оценивается в 1,7 трлн рублей, отмечал в интервью ТАСС замглавы Минтранса Владимир Токарев.