Силуанов: увеличение налогов на майнинг принесет в бюджет 160 млрд рублей ежегодно

"Эти новые налоговые решения будут долгосрочными, нам нужна предсказуемость", - заверил глава Минфина. При этом Силуанов отметил, что речь идет о повышении не только ставки НДПИ, но и налога на прибыль.

"У нас несколько направлений обсуждения изменения налоговой составляющей - это металлургия, сталь, коксующийся уголь, удобрения. На всех этих направлениях мы планируем собрать порядка 160 млрд рублей", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос. Министр также подтвердил, что имеется в виду ежегодный сбор.

МОСКВА, 21 сентября. /ТАСС/. Повышение ставки НДПИ для металлургической, угольной и химической промышленности с 2022 года может ежегодно приносить в бюджет до 160 млрд рублей, сообщил журналистам министр финансов Антон Силуанов.

В то же время консенсуса по механизму повышения налоговой нагрузки с 2022 года между правительством и бизнесом пока не достигнуто.

"У нас состоится еще ряд настроечных мероприятий, нам нужно будет проработать вопрос налогообложения по металлургам, до конца еще не договорились мы как бы. Две темы - это НДПИ, и вторая тема - это налогообложение дополнительной прибыли в результате выплаты [больших] дивидендов, превышающих определенный уровень капитала [за определенный период]", - пояснил Силуанов суть переговоров с бизнесом по налогам.

По словам министра, корректировка формулы по налогу на прибыль призвана "стимулировать предприятия больше оставлять денег в России, вкладывать в проекты, меньше выплачивать дивиденды".

"Поэтому подготовлены такие поправки, они обсуждаются с бизнесом. У бизнеса, сразу скажу, что есть вопросы. Мы за эту неделю, я уверен, что сможем договориться по вопросам, которые беспокоят бизнес. Мы слышим их. Мы ищем компромисс, чтобы найти такое решение, которое будет учитывать позицию бизнеса", - отметил он.

Силуанов добавил, что повышение налога на прибыль будет носить стимулирующий характер. По словам министра, эта мера затронет "единицы компаний", но отказался их назвать.

Что обсуждается

На прошлой неделе прошел ряд встреч представителей правительства с металлургическими компаниями и производителями удобрений для обсуждения повышения налоговой нагрузки. Как сообщали ТАСС источники, основным вариантом, который правительство предлагало по налогообложению, было изменение налога на добычу полезных ископаемых, и, в частности, привязка его формулы к мировым котировкам на сырье.