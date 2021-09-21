"Россети" подготовили объекты для энергоснабжения промпарка и ОЭЗ в Воронеже

МОСКВА, 21 сентября. /ТАСС/. Группа "Россети" расширила подстанцию "Южная", которая обеспечивает выдачу мощности Нововоронежской АЭС и Воронежской ТЭЦ-1 и снабжает электроэнергией значительную часть промышленных и бытовых потребителей Воронежа, для техприсоединения резидентов индустриального парка "Масловский" и особой экономической зоны (ОЭЗ) "Центр", говорится в сообщении компании.

"Завершено расширение подстанции "Россети ФСК ЕЭС" 220 кВ "Южная" в рамках технологического присоединения объектов электроснабжения индустриального парка "Масловский" и особой экономической зоны (ОЭЗ) "Центр". Максимальная мощность присоединения к сетям "Россети ФСК ЕЭС" - 63 МВт. Это обеспечит условия для работы более 40 резидентов, включая предприятия компаний "Сименс трансформаторы", "Воронежсельмаш", "Синоквант" и других", - уточнили в компании.

В рамках расширения на "Южной" были смонтированы две дополнительные линейные ячейки 110 кВ, модернизированы системы релейной защиты и автоматики с использованием современных микропроцессорных технологий. Мероприятия были проведены без прекращения работы подстанции, что позволило обеспечивать бесперебойное энергоснабжение потребителей. К новым ячейкам в перспективе будут подключены две линии электропередачи до новой подстанции "Парковая" для передачи электроэнергии объектам в индустриальном парке и ОЭЗ.

На территории промпарка "Масловский" в настоящее время работают 20 резидентов, в том числе предприятия по производству электрооборудования, сельскохозяйственной техники, металлоконструкций и стройматериалов, а особая экономическая зона открыта на территории, прилегающей к парку. Сейчас там зарегистрированы пять резидентов, среди которых предприятие по сборе телевизоров брендов DEXP, AMCV, Xiaomi, Hundai, Leben, BBK, Hi. В будущем число зарегистрированных компаний может возрасти до 20.

О компании

"Россети" являются одной из крупнейших электросетевых компаний в мире. Территория деятельности компании охватывает 80 регионов РФ.

Имущественный комплекс "Россетей" включает 35 дочерних и зависимых обществ, в том числе "Россети ФСК ЕЭС", "Россети Центр", "Россети Центр и Приволжье", "Россети Московский регион", "Россети Ленэнерго" и другие.