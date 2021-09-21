Teld New Energy инвестирует $300 млн в сеть зарядных станций для электромобилей на Хайнане

ХАЙКОУ, 21 сентября. /ТАСС/. Китайская компания Teld New Energy планирует инвестировать до 2 млрд юаней (около $309,95 млн) в строительство на Хайнане сети зарядных станций для электромобилей. Как сообщило издание "Хайнань жибао", об этом на Всемирном конгрессе автомобилей на альтернативных источниках энергии 2021 (WNEVC 2021) в Хайкоу заявил председатель правления компании Юй Дэсян.

"Мы очень хотим увеличить масштабы капиталовложений на Хайнане. Мы запланировали инвестировать от 1 до 2 млрд юаней (от $155 до 310 млн) в строительство сети зарядных станций в регионе", - указал он.

По его словам, он уже провел переговоры об этом вопросе с профильными ведомствами в городе Санья. "Хайнань является горячим регионом Китая с точки зрения развития рынка автомобилей на новых источниках энергии. Эта провинция находится среди передовиков страны по коэффициенту проникновения электромобилей", - указал топ-менеджер.

Teld New Energy была основана в 2014 году и является крупным оператором зарядных станций для электромобилей в Китае. В настоящее время она предоставляет свои услуги по зарядке автомобилей на новых источниках энергии в почти 350 крупнейших городах КНР. По данным компании, через сеть ее станций для заряда автомобилей проходит около 13 млн киловатт-часов электроэнергии, что составляет около 40% национального показателя.

Во Всемирном конгрессе автомобилей на альтернативных источниках энергии 2021 приняли участие производители автомобилей и комплектующих к ним из более чем 10 стран и регионов мира. В общей сложности в мероприятии приняли участие 1,5 тыс. китайских и иностранных специалистов, экспертов и представителей отрасли. Свою продукцию на конгрессе представили более 100 автоконцернов и производителей комплектующих.