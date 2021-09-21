Объем бюджетных средств на развитие Арктики увеличат на 4,3 млрд рублей в 2022-2023 гг.

МОСКВА, 21 сентября. /ТАСС/. Финансирование мероприятий госпрограммы "Социально-экономическое развитие Арктической зоны Российской Федерации" в ближайшие три года составит более 21,4 млрд рублей, при этом в 2022-2023 гг. объем средств на 4,3 млрд рублей превысит запланированный ранее. Об этом говорится в пояснительной записке к проекту федерального бюджета РФ на 2022-2024 гг.

"Предусмотренные в законопроекте объемы бюджетных ассигнований по сравнению с объемами, утвержденными законом № 385-ФЗ, в 2022 году увеличены на 2 067,8 млн рублей, в 2023 году на 2 324,7 млн рублей, в 2024 году по сравнению с объемами, предусмотренными законопроектом на 2023 год, уменьшены на 1 624,4 млн рублей", - говорится в тексте документа.

В проекте бюджета поясняется, что в 2022 году на реализацию мероприятий госпрограммы будет выделено 8,12 млрд рублей, в 2023 году - 7,49 млрд рублей и в 2024 году - 5,86 млрд рублей.

Согласно тексту пояснительной записки, увеличение финансирования госпрограммы "Социально-экономическое развитие Арктической зоны Российской Федерации" в 2022-2023 годах обусловлено проведением мероприятий по организации и проведению мероприятия председательства Российской Федерации в Артическом совете.

Арктический совет - межправительственная организация арктических государств. Ее членами являются Дания (вместе с Гренландией и Фарерскими островами), Исландия, Канада, Норвегия, Россия, США, Финляндия и Швеция. Кроме того, Арктический совет предоставляет статус наблюдателя неарктическим государствам, межправительственным и межпарламентским организациям, а также неправительственным организациям. В 2021 году, в год 25-летия объединения, двухгодичное председательство в нем перешло от Исландии к России.