Силуанов объяснил отсутствием сверхдоходов исключение "Русала" из плана по росту НДПИ

МОСКВА, 21 сентября. /ТАСС/. Алюминиевая отрасль не получала сверхдоходы от ценовой конъюнктуры в последние годы, а потому обсуждаемое повышение налоговой нагрузки на металлургическую отрасль не коснется "Русала", сказал журналистам министр финансов Антон Силуанов на брифинге во вторник.

"Мы просто смотрели объемы конъюнктурных доходов в этом году. В первую очередь это металлурги. Это направление, которое я обозначил. По алюминию такого прироста сверхконъюнктурных доходов нет", - сказал он. По его словам, Минфин при оценке налоговой нагрузки изучал ситуацию за последние несколько лет. "Получилось следующее: себестоимость стабильна в российских рублях, конъюнктура выросла. Разница большая. Поэтому справедливости ради было принято решение перейти к другой базе и немножко поднять коэффициент", - сказал он.

При этом алюминиевой отрасли рост цен не коснулся. "Если посмотреть до всех политических событий в Гвинее, то уровень цен на алюминий серьезно не увеличился, поэтому "Русал" и был вне наших договоренностей", - заключил он.

Силуанов во вторник подтвердил, что власти обсуждают увеличение ставки НДПИ для металлургической отрасли, добычи удобрений и коксующегося угля. Кроме того, речь идет о повышении налога на прибыль для бизнеса, который мало инвестирует и платит большие дивиденды. По словам министра, консультации с бизнесом еще продолжаются, они должны закончиться договоренностями на этой неделе.

В настоящее время бокситы, основное сырье для производства алюминия, облагаются ставкой НДПИ в 5,5%, умноженной на рентный коэффициент 3,5.