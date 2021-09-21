Лидер Приднестровья обсудил с Козаком возможность поставки вакцины "Спутник V"

КИШИНЕВ, 21 сентября. /ТАСС/. Приднестровье, где проживают свыше 200 тыс. граждан РФ, заинтересовано в продолжении поставок российской вакцины "Спутник V". Как сообщает во вторник пресс-служба лидера непризнанной республики Вадима Красносельского, этот вопрос обсуждался на его встрече с заместителем руководителя администрации президента РФ Дмитрием Козаком в Москве.

"В Приднестровье российский препарат пользуется доверием граждан. Говорили о возможной организации поставки в республику очередной партии "Спутника V". Обсуждались и иные проекты гуманитарного характера, направленные на поддержку соотечественников", - уточняется в сообщении.

Во вторник пресс-служба лидера Приднестровья сообщала, что Красносельский рассчитывает провести ряд рабочих встреч в Москве с представителями администрации президента РФ, Госдумы, Совета Федерации и МИД. Он намерен обсудить двусторонние отношения, а также переговорный процесс с Молдавией, в котором РФ действует в качестве гаранта и посредника.

Ранее Россия направила в Молдавию и Приднестровье свыше 170 тыс. доз "Спутника V". Кроме того, Молдавия получает вакцину по линии международной платформы COVAX, часть которой перераспределяет непризнанной республике.

По оценкам Кишинева, Молдавии с населением около 3,4 млн человек (включая Приднестровье) потребуется примерно 4,8 млн доз на два этапа вакцинации, чтобы привить около 70% населения.