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Путин разрешил Минэкономразвития иметь своих представителей в 52 странах

Представители МЭР будут осуществлять свои функции в составе российских торгпредств за рубежом, не входя в штат представительств
© Алексей Дружинин/пресс-служба президента РФ/ТАСС

МОСКВА, 21 сентября. /ТАСС/. Минэкономразвития России с 1 октября 2021 года будет иметь собственных представителей в 52 странах. Соответствующий указ, подписанный президентом РФ Владимиром Путиным, опубликован во вторник на портале официальной правовой информации.

"В целях обеспечения интересов Российской Федерации во внешнеэкономической сфере постановляю: разрешить начиная с 1 октября 2021 г. Министерству экономического развития Российской Федерации иметь своих представителей в 52 иностранных государствах, перечень которых определяется Министерством экономического развития Российской Федерации по согласованию с Министерством иностранных дел и Министерством промышленности и торговли Российской Федерации", - говорится в указе.

Представители МЭР будут осуществлять свои функции в составе российских торгпредств за рубежом, не входя в штат представительств, следует из документа.

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Путин, Владимир ВладимировичРоссия
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